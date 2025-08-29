"Город кочевников" передали в собственность Конаева: что с ним будет

Декорационный комплекс "Город кочевников", который был в ведении Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, официально передан в собственность города Конаева на условиях договора дарения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Конаева рассказали, что площадь "Города кочевников" составляет 5,8 гектара, он расположен на левом берегу реки Или. Балансовая стоимость объекта – 15,4 млн тенге. Однако за годы эксплуатации городок значительно обветшал: часть конструкций пришла в негодность, утрачены элементы первоначального облика.

Фото: акимат Конаева

"Согласно информации городского отдела государственных активов и закупок, отныне объект закреплен за отделом жилищно-коммунального хозяйства. В планах – развитие туристического направления, превращение комплекса в одну из визитных карточек города. Для его содержания и текущего ремонта будет предусмотрено финансирование из бюджета". Акимат Конаева

В акимате добавили, что уже начаты работы по развитию инфраструктуры. К "Городу кочевников" прокладывается новая дорога протяженностью почти 7 км. Также проектом предусмотрено строительство линии электропередач, освещение вдоль трассы и организация автопарковки. Ширина дороги составит 7 м, движение будет двухполосным. В строительстве задействованы 41 специалист и 24 единицы техники. Строительство дороги планируется завершить до конца года.

Фото: акимат Конаева

Недавно корреспондент Zakon.kz прогулялась по "Городу кочевников" и посмотрела, в каком он сейчас состоянии. Хранитель поселения Алексей Хегай рассказал, что здесь снято множество фильмов и клипов. Большой поток и туристов. В этом году прогулялись по цитадели около 4000 посетителей. К сожалению, среди них были и вандалы.