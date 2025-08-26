Сломанные двери и прогнившие полы: в каком сейчас состоянии "город кочевников" в Алматинской области

Город кочевников, или крепость Номад, – постоянно на слуху. Люди приезжают сюда окунуться в атмосферу средневековья, ощутить себя героем исторического фильма и сделать колоритное фото. Корреспондент Zakon.kz прогулялась по городку и посмотрела, в каком он сейчас состоянии.

Если обратиться к истории: столь старинное с виду сооружение появилось не так давно – два десятка лет назад, а точнее, в 2004 году. Оно специально было создано для съемок фильма "Кочевник", режиссером которого был Сергей Бодров-старший, а сюжет основан на второй книге из одноименной трилогии Ильяса Есенберлина.

Фото: Zakon.kz

Итак, как до него добраться. Бутафорский объект гармонично вписался в живописные пейзажи. Он расположен на берегу реки Или. Если выезжать из Алматы, это в среднем 90 км пути. Необходимо придерживаться трассы АЗ Алматы – Конаев, доехав до села Казахстан, затем на мосту повернуть направо и ехать вперед примерно 20 км. Далее подскажет указатель, где нужно будет снова повернуть и ехать около 8 км по бездорожью. Хорошая новость: сейчас к городку делают дорогу.

"Проектно-сметные документы для строительства дороги к кочевому городку были разработаны еще в прошлом году. Сейчас укладка асфальтобетонного покрытия идет полным ходом. Работы будут завершены до конца года", – рассказали в акимате города Конаева.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В настоящее время объект находится в частных владениях. Территория охраняется. Билет с человека 1500 тенге, время посещения не ограничено. Детям до пяти лет – бесплатно. На входе отметили, что некоторая часть здания на реконструкции, и попросили за собой собрать мусор.

Своим внушительным размером декорация дает о себе знать еще издали. Слева гостей встречает топчан, где можно скрыться от палящего солнца. Рядом небольшой контейнер, судя по всему, в нем ночует охрана. Справа установлены юрта и скульптура батыра.

Фото: Zakon.kz

Декорация двухэтажная, напоминающая средневековый восточный стиль. Переступив порог высокой двери в узорах, попадаешь на узкие улочки и аутентичные дома.

"О достопримечательности слышали не раз, наконец добрались до нее. Больше приятных впечатлений: соломенная крыша, глиняные стены, ажурные окна и двери – все это дарит чувство, что ты путешествуешь во времени. Но огорчает, что люди не ценят это произведение искусства и буквально испортили его", – поделился мнением житель Алматинской области Дильшат Пахирденов.

Фото: Zakon.kz

И правда, объект пострадал от человеческих рук. Здесь на стенах выцарапаны имена, выбиты двери, встречается мусор. Видно, что ветер сорвал фасад, дождь вымыл штукатурку. Конечно, крепости больше 20 лет, поднимаясь наверх, слышно, как под ногами скрипит пол, даже мелькают мысли: как бы не провалиться. Но тем не менее такую красоту в городе не лицезреть.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На террасе фотосессию в национальном стиле устроили влюбленные Муратжан и Зарина из Алматы. Они признались, что в восторге от видов, которые передают дух и атмосферу древности. Панорама позволяет насладиться красотами реки Или и гор. Декорации с тонкими деталями впечатляют взрослых и детей – это настоящая крепость с огромными воротами, куполами и башнями.

"У нас свадьба в сентябре, приехали с невестой сфотографироваться перед значимым событием. Здесь очень захватывающе, прямо переносит в древние времена. Думаю, можно получить красивые кадры. Я бы сюда еще раз вернулся. Хочется, чтобы здесь состояние здания улучшили и поблизости было кафе, чтобы посидеть после прогулки", – считает жених Муратжан Таипов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нам удалось поговорить с хранителем поселения Алексеем Хегаем. Он подчеркнул, что на протяжении больше 10 лет с трепетом стремится сохранить почерк автора проекта – художника-дизайнера Жандоса Кыдырбаева.

"Раньше снизу у меня стояли фазенды, а вдоль берегов – топчаны. Я занимался скотом и туризмом. Оказалось, в 2016 году частники выкупили декорацию через аукцион. Полгода помучились. Пришли ко мне и сказали: "Мы за этим объектом смотреть не можем. Здесь нет никаких благ, рабочих не можем найти". И предложили мне взять его в аренду. На таких условиях я работал до 2022 года. А потом сделку по выкупу этого объекта признали недействительной. Его опять отдали государству. Пока судебные тяжбы шли, я продолжал за ним присматривать. В итоге он перешел к акимату Конаева. Приехал аким, осмотрел его, познакомился со мной и говорит: "Ты не разворовал его, не разрушил, поэтому пусть останется под твоим руководством", – поделился Алексей Хегай.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz По его словам, здесь снято множество фильмов и клипов. Большой поток и туристов. В этом году прогулялись по цитадели около 4000 посетителей. К сожалению, среди них были и вандалы. "За 21 год у декорации очень хорошее состояние, потому что работает охрана. И то люди умудряются оставить свой "след". Например, в некоторых комнатах мы закрываем двери, чтобы не заходили. Но каждый хочет туда залезть, выломать двери". Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Безусловно, за каждым туристом ходить по пятам невозможно. Но в будущем здесь планируют установить камеры. Да и вообще, планы большие, но нужны денежные средства и время. Главное, будущее у крепости Номад перспективное. "В прошлом году к нам приезжали городской и областной акимы. Говорили про большой проект. Результат уже видим, укладывается асфальт и проводят освещение. Значит, и электричество у нас будет. Само место пользуется спросом. Но стоит признать, что все устарело. Такой объект очень сложно отреставрировать, потому что он весь деревянный и за такой срок многое прогнило. Сейчас ведутся переговоры, как правильно его отреставрировать. Было бы классно сделать из него этногородок. Мы уже задумали создать купальную зону, расставить юрты, чтобы еще больше туристов привлечь. Вот только осталось вложить деньги и приложить усилия", – говорит Алексей Хегай. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Материал по теме Течение времени: что происходит с Большим Алматинским каналом – фоторепортаж