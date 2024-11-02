В "Казахфильме" опровергли информацию о продаже участка и ужесточении пропускного режима

Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова выступила с опровержением информации о продаже земли по проспекту Рыскулова вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката", сообщает Zakon.kz.

В киностудии отметили, что распространяемая в последние дни информация об этом – не соответствует действительности:

"Участок земли по проспекту Рыскулова, 101Б, вместе с комплексом зданий бывшего "Казкинопроката" остаются в собственности киностудии и не подлежат продаже. На участке находится здание в аварийном состоянии. Для обеспечения безопасности и исключения несчастных случаев, киностудия инициировала проведение комплексной экспертизы с привлечением представителей акимата Алматы, которые должны оценить степень аварийности объекта".

Представители киностудии отметили, что на основании заключения будут приняты решения по безопасному использованию здания и предупредили, что в случае дальнейшего распространения недостоверной информации "Казахфильм" будет обращаться в суд.

"Сообщения об ужесточении пропускного режима на территории киностудии также не соответствуют действительности. Действующая система пропусков предназначена для обеспечения безопасности сотрудников и охраны имущества. Подобные меры – общепринятая практика на киностудиях по всему миру и необходимы для предотвращения краж, поджогов и других происшествий. Недавние меры усиления безопасности были введены в ответ на инциденты, случившиеся на территории студии, такие как пожар и нападение на сотрудников, и направлены на защиту всех работающих на студии", – добавили в студии.

Также в "Казахфильме" рассказали о текущем финансировании кинопроектов. В 2023 году Государственный центр поддержки национального кино заключил контракты на производство 18 проектов, из которых десять – получили финансирование в размере более 70%, включая два проекта, профинансированные на 100%.

"Оставшиеся восемь проектов получили финансирование менее 50%, при этом по ряду из них произведены промежуточные выплаты. Задержки финансирования некоторых проектов связаны с поздним выделением средств Комитетом казначейства. Также отметим, что отдельные задержки обусловлены несвоевременной сдачей отчетов по выполненным работам, что является необходимым условием для получения следующих траншей".

31 июля 2024 появилась информация о том, что Азамат Сатыбалды больше не является президентом "Казахфильма". На следующий день Министерство культуры и информации выступило с заявлением о том, что студия продолжает работать в штатном режиме.

1 августа 2024 года временно исполняющим обязанности президента Национальной киностудии "Казахфильм" им. Шакена Айманова был назначен Айдар Омаров.