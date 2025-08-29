В Астане вынесли приговор 11 фигурантам дела "Казспецэкспорта": конфисковано 607 млн тенге

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) напомнили, что в 2023 году были задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.

"Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге", – уточнили в Агентстве.

В итоге приговором суда:

генеральный директор РГП Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы;

директор департамента РГП Кудабаев А.Т. – к 10 годам.

Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.

Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

РГП "Казспецэкспорт" – предприятие создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

Днем ранее в АФМ рассказали о борьбе с незаконной игорной деятельностью. Так, с начала 2025 года агентством установлены 34 блогера, причастные к рекламе азартных онлайн-игр.