Плюс 8 лет к сроку получил казахстанец за тайные собрания в колонии

Казахстанец устроил пропаганду экстремизма и терроризма прямо за стенами тюрьмы и получил за это новый весомый срок, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по ст. 259 ч. 1 УК ("Вербовка в целях организации экстремистской деятельности") рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Как сообщили 27 августа в пресс-службе суда Шымкента, "в апреле и мае 2025 года осужденный, отбывая наказание в учреждении №54, проводил тайные собрания, где распространял радикальные взгляды, относящиеся к взглядам экстремистской организации "Х...", тем самым вербовал участников собрания в целях организации экстремистской деятельности".

Подсудимый в суде вину признал и просил назначить нестрогое наказание.

"Суд при назначении наказания обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, признал наличие на иждивении подсудимого пятерых малолетних детей, в качестве отягчающих обстоятельств суд признал рецидив преступлений", – отметили в суде.

В итоге заключенный признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. С применением ст. 60 УК (по совокупности приговоров) окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

