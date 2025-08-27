#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
События

Плюс 8 лет к сроку получил казахстанец за тайные собрания в колонии

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
Казахстанец устроил пропаганду экстремизма и терроризма прямо за стенами тюрьмы и получил за это новый весомый срок, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по ст. 259 ч. 1 УК ("Вербовка в целях организации экстремистской деятельности") рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Как сообщили 27 августа в пресс-службе суда Шымкента, "в апреле и мае 2025 года осужденный, отбывая наказание в учреждении №54, проводил тайные собрания, где распространял радикальные взгляды, относящиеся к взглядам экстремистской организации "Х...", тем самым вербовал участников собрания в целях организации экстремистской деятельности".

Подсудимый в суде вину признал и просил назначить нестрогое наказание.

"Суд при назначении наказания обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, признал наличие на иждивении подсудимого пятерых малолетних детей, в качестве отягчающих обстоятельств суд признал рецидив преступлений", – отметили в суде.

В итоге заключенный признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. С применением ст. 60 УК (по совокупности приговоров) окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Шымкенте осудили мужчину, который призывал к насилию против мирных граждан. Ему дали 7,5 лет лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Страшная находка в Алматы: комментарий полиции
События
12:12, Сегодня
Страшная находка в Алматы: комментарий полиции
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в Нью-Йорке – Минюст РК
События
09:09, Сегодня
Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде в Нью-Йорке – Минюст РК
В Алматинской области презентовали Talgar Eco City: регион усиливает международное сотрудничество
События
09:00, Сегодня
В Алматинской области презентовали Talgar Eco City: регион усиливает международное сотрудничество
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: