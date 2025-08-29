#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.54
628.31
6.7
События

Более 11,5 тысячи сдаваемых в аренду квартир проверили в Казахстане

ОПМ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 19:46 Фото: Zakon.kz
В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения преступности и усиления профилактики правонарушений на территории Казахстана прошло широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

За три дня ОПМ по стране проведено более 23 тыс. обходов, проверено свыше 11,5 тыс. сдаваемых в аренду квартир, 8,2 тыс. отгонных участков, фермерских и крестьянских хозяйств, более 22 тыс. индивидуальных владельцев оружия и порядка 500 юридических лиц в сфере оборота оружия. Благодаря усиленным мерам было раскрыто 430 ранее совершенных преступлений, задержано 179 разыскиваемых лиц.

За незаконное хранение или ношение запрещенных предметов задержано 400 человек, из них:

  • 167 – за хранение наркотических средств (у них изъято свыше 274 кг);
  • 154 – за незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия;
  • 38 – за хранение взрывчатки и боеприпасов;
  • 41 – за ношение холодного оружия.

Пресечено свыше 40 тыс. правонарушений, включая 510 случаев мелкого хулиганства, 3642 факта распития спиртного и появления в общественных местах в состоянии опьянения, 1586 фактов нарушения тишины. На особом контроле полицейских – обеспечение дорожной безопасности.

При этом акцент был сделан на предотвращении грубых нарушений ПДД. За три дня выявлено 266 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. В сфере миграции выявлено более девяти тысяч нарушений. За пределы страны выдворено 425 иностранцев, допустивших нарушения законодательства.

"Полиция уделяет особое внимание контролю за лицами, состоящими на профилактическом учете. Проверено более 43 тыс. подучетных, среди которых условно-досрочно освобожденные, а также лица, в отношении которых действуют административный надзор и специальные требования к поведению", – заявили в полиции.

МВД призывает граждан соблюдать законы, быть бдительными и неравнодушными.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заметно снизилось количество преступлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
События
21:09, Сегодня
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
События
20:45, Сегодня
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
События
20:21, Сегодня
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: