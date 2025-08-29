Более 11,5 тысячи сдаваемых в аренду квартир проверили в Казахстане

В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения преступности и усиления профилактики правонарушений на территории Казахстана прошло широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

За три дня ОПМ по стране проведено более 23 тыс. обходов, проверено свыше 11,5 тыс. сдаваемых в аренду квартир, 8,2 тыс. отгонных участков, фермерских и крестьянских хозяйств, более 22 тыс. индивидуальных владельцев оружия и порядка 500 юридических лиц в сфере оборота оружия. Благодаря усиленным мерам было раскрыто 430 ранее совершенных преступлений, задержано 179 разыскиваемых лиц.

За незаконное хранение или ношение запрещенных предметов задержано 400 человек, из них:

167 – за хранение наркотических средств (у них изъято свыше 274 кг);

154 – за незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия;

38 – за хранение взрывчатки и боеприпасов;

41 – за ношение холодного оружия.

Пресечено свыше 40 тыс. правонарушений, включая 510 случаев мелкого хулиганства, 3642 факта распития спиртного и появления в общественных местах в состоянии опьянения, 1586 фактов нарушения тишины. На особом контроле полицейских – обеспечение дорожной безопасности.

При этом акцент был сделан на предотвращении грубых нарушений ПДД. За три дня выявлено 266 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. В сфере миграции выявлено более девяти тысяч нарушений. За пределы страны выдворено 425 иностранцев, допустивших нарушения законодательства.

"Полиция уделяет особое внимание контролю за лицами, состоящими на профилактическом учете. Проверено более 43 тыс. подучетных, среди которых условно-досрочно освобожденные, а также лица, в отношении которых действуют административный надзор и специальные требования к поведению", – заявили в полиции.

МВД призывает граждан соблюдать законы, быть бдительными и неравнодушными.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заметно снизилось количество преступлений.