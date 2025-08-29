Конституции – 30 лет: в ЗКО наградили казахстанцев юбилейными медалями

В Уральске во Дворце культуры "Атамекен" состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. Этот праздник является важной датой, символизирующей независимость страны и ценности правового государства.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, ветераны, общественные деятели и молодежь.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На торжественном собрании аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в своем выступлении подчеркнул особое значение основного закона.

"30 лет назад, 30 августа, Конституция, принятая на всеобщем референдуме, стала прочной опорой независимого Казахстана. Она укрепила единство народа, обеспечила стабильность в обществе и превратилась в надёжную гарантию защиты прав и свобод каждого гражданина", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, аким ЗКО напомнил слова главы государства Касым-Жомарта Токаева о высокой исторической значимости Конституции.

Президент подчеркнул, что казахский народ издавна с уважением относился к закону, ставя справедливость и человечность превыше всего. "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", "Жеті жарғы" Тауке хана стали своеобразной неписаной конституцией Великой степи, заложив основы государственности.

В ходе собрания ряду граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и общественную жизнь, была вручена юбилейная медаль "30 лет Конституции Республики Казахстан".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой, подготовленной творческими коллективами региона.