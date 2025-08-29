#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

Конституции – 30 лет: в ЗКО наградили казахстанцев юбилейными медалями

аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:53 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Уральске во Дворце культуры "Атамекен" состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. Этот праздник является важной датой, символизирующей независимость страны и ценности правового государства.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, ветераны, общественные деятели и молодежь.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На торжественном собрании аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в своем выступлении подчеркнул особое значение основного закона.

"30 лет назад, 30 августа, Конституция, принятая на всеобщем референдуме, стала прочной опорой независимого Казахстана. Она укрепила единство народа, обеспечила стабильность в обществе и превратилась в надёжную гарантию защиты прав и свобод каждого гражданина", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, аким ЗКО напомнил слова главы государства Касым-Жомарта Токаева о высокой исторической значимости Конституции.

Президент подчеркнул, что казахский народ издавна с уважением относился к закону, ставя справедливость и человечность превыше всего. "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", "Жеті жарғы" Тауке хана стали своеобразной неписаной конституцией Великой степи, заложив основы государственности.

В ходе собрания ряду граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и общественную жизнь, была вручена юбилейная медаль "30 лет Конституции Республики Казахстан".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Торжественное мероприятие завершилось праздничной концертной программой, подготовленной творческими коллективами региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане актуальные госуслуги переведут в онлайн-формат в 2025 году
Общество
18:11, Сегодня
В Казахстане актуальные госуслуги переведут в онлайн-формат в 2025 году
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции
Общество
17:39, Сегодня
Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: