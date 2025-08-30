Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Казахстан всецело поддерживает председательство вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом", – заявил Токаев.

Глава Казахстана отметил героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю. Он подчеркнул, что это, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания.

Также Токаев с большим удовлетворением отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне.

Фото: akorda.kz

В прошлом году достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 миллиарда долларов.

"Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане", – сказал президент.

Он выразил лидеру Китая огромную благодарность за решение открыть Культурный центр Казахстана в Пекине.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Фото: akorda.kz

Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

"Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений. Под вашим председательством был успешно проведен Второй саммит "Китай – Центральная Азия", – сказал он.

Председатель КНР напомнил, что стороны подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии.

"Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам. Китай и Казахстан – стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы", – отметил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай и Казахстан готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень.

В ходе переговоров были рассмотрены пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства.

В завершение главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в КНР для участия в саммите ШОС по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит продлится до 1 сентября.