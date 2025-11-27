Токаев выразил соболезнования председателю КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в телеграмме президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

26 ноября 2025 года в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге вспыхнул пожар. По данным из местных СМИ, пламя очень быстро распространялось – во многом из‑за деревянных/бамбуковых строительных лесов (обычной конструкции при ремонте зданий в Гонконге), которые сильно ускорили распространение огня.

На территории жилого комплекса Wang Fuk Court находятся девять зданий, в которых располагается 1,9 тысячи квартир. На данный момент в жилом комплексе проходит реновация. Всего там живет около 4 тысяч человек.

По последним данным, число погибших в пожаре выросло до 44 человек. Еще 45 жителей находятся в тяжелом состоянии, а 279 человек считаются пропавшими без вести – связь с ними установить не удается.