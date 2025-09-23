Экс-главного транспортного прокурора Казахстана Дуйсенова задержали в Германии

Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов, находившийся в международном розыске, задержан в Германии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе МВД РК.

"По запросу НЦБ Интерпола МВД РК в г. Фюрт (ФРГ) задержан гражданин Д., находившийся в международном розыске. Разыскиваемый был установлен и взят под стражу немецкими правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось что Максат Дуйсенов объявлен в розыск. Об этом 1 сентября 2025 года стало известно из портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

Максат Дуйсенов должность главного транспортного прокурора РК занимал с августа 2018 года по апрель 2019-го.

