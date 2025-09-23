#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
События

Экс-главного транспортного прокурора Казахстана Дуйсенова задержали в Германии

Максат Дуйсенов, розыск, германия, задержание , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 22:12 Фото: finpol.kz
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов, находившийся в международном розыске, задержан в Германии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе МВД РК.

"По запросу НЦБ Интерпола МВД РК в г. Фюрт (ФРГ) задержан гражданин Д., находившийся в международном розыске. Разыскиваемый был установлен и взят под стражу немецкими правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось что Максат Дуйсенов объявлен в розыск. Об этом 1 сентября 2025 года стало известно из портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК. 

Максат Дуйсенов должность главного транспортного прокурора РК занимал с августа 2018 года по апрель 2019-го.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Экс-депутат маслихата Шымкента объявлен в розыск
15:21, 03 сентября 2025
Экс-депутат маслихата Шымкента объявлен в розыск
Из Кыргызстана спустя 13 лет экстрадирован казахстанец, подозреваемый в групповом изнасиловании
17:44, 25 июля 2025
Из Кыргызстана спустя 13 лет экстрадирован казахстанец, подозреваемый в групповом изнасиловании
Задержание и экстрадиция Дины Тансари: Генпрокуратура выступила с заявлением
15:54, 15 апреля 2025
Задержание и экстрадиция Дины Тансари: Генпрокуратура выступила с заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: