Судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры

Фото: unsplash
Частные судебные исполнители из Астаны присвоили средства, предназначенные для уплаты штрафов. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно распространенному релизу ведомства, на протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в т.ч. на участие в азартных играх.

Аналогичным образом они украли денежные средства физических и юридических лиц.

"Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

После проверок в отношении судоисполнителей были начаты досудебные расследования, после чего ущерб они полностью погасили.

"По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий", – подчеркнули в прокуратуре.

Примечательно, что теперь для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции.

Қайсар Қамза, Baller, Niko_nett: кто еще из известных блогеров оказался под прицелом АФМ

20 августа стало известно, что казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
