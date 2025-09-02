Судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры
Согласно распространенному релизу ведомства, на протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в т.ч. на участие в азартных играх.
Аналогичным образом они украли денежные средства физических и юридических лиц.
"Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны
После проверок в отношении судоисполнителей были начаты досудебные расследования, после чего ущерб они полностью погасили.
"По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий", – подчеркнули в прокуратуре.
Примечательно, что теперь для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции.
