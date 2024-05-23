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Законодательство РК

Свыше 1 млн тенге – судебный исполнитель в Астане переводил чужие алименты на счет своего сына

Судебный исполнитель в Астане переводил чужие алименты на счет собственного сына, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 16:10 Фото: Zakon.kz
Прокуратура района Нура в Астане зарегистрировала уголовное дело по факту хищения частным судебным исполнителем свыше 1 млн тенге, предназначенных для выплаты алиментов, передает Zakon.kz.

На протяжении года он перечислял деньги должника на счет собственного сына вместо матери малолетнего ребенка, сообщили в прокуратуре города Астаны.

При этом мать, не ведая о добросовестности перечислений алиментов бывшим супругом, неоднократно обращалась к частному судебному исполнителю о принятии мер к должнику.

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями направлено в суд.

10 мая официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали рассказал на брифинге, что задолженность по алиментам казахстанцев составляет 14,6 млрд тенге.

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