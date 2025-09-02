#АЭС в Казахстане
События

Президент дал старт новому уникальному в Казахстане заводу

делегация Казахстана в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 10:36 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Китае, и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян по видеоконференцсвязи приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 2 сентября, проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy – крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики. Это первый подобный завод в Казахстане.

Фото: akorda.kz

Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу.

"Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций. Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны".Акорда

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 2 сентября выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, где перечислил ключевые проекты Казахстана с Китаем.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
