БРК и Эксимбанк Китая открыли кредитную линию на 1 млрд долларов

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", БРК) и Экспортно-Импортный Банк Китая подписали Рамочное соглашение о кредитной линии на сумму до 1 млрд долларов США.

Документ подписан сегодня в Пекине в рамках заседания казахстанско-китайского делового совета при участии главы государства Касым-Жомарта Токаева, что подчеркивает высокий уровень стратегического доверия и взаимопонимания между двумя странами и их стремление к углублению экономической интеграции.

Подписание соглашения стало важным этапом в возобновлении сотрудничества между финансовыми институтами двух стран и логичным продолжением курса на укрепление торгово-экономических связей в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Оно позволит профинансировать перспективные проекты в различных отраслях экономики Казахстана, способствуя укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инвестиционных инициатив в интересах Казахстана и Китая.

Учитывая современный тренд на использование национальных валют в международных финансах для снижения валютных рисков, кредитная линия для финансирования инвестиционных проектов может быть освоена как в долларах, так и в китайских юанях.

Привлекаемые средства будут направлены на поддержку проектов в сферах поставки энергетических и сырьевых ресурсов, промышленного и высокотехнологичного оборудования, а также энергетики, инфраструктуры, строительства и других приоритетных направлений.

Кроме того, соглашение откроет новые возможности для финансирования стратегически значимых проектов и послужит важным инструментом укрепления долгосрочного экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"), национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.