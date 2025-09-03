Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

В 16 областях Казахстана на 4 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на севере, западе, в центре порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре, на востоке области 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Мангистауской области временами ожидаются сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ночью временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что ливни, заморозки и град обрушатся на Казахстан 4 сентября.