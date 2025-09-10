На четверг в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 11 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, ночью на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-восточный, северный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на юго-востоке, днем на северо-западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Гроза. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Астане временами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, порывы 15 м/с. В Кокшетау временами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, порывы 15 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный днем на западе, севере, юге области порывы15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что дождями зальет почти весь Казахстан.