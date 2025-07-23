Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

В 17 областях Казахстана на 24 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза.

Днем на западе Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, на западе области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-43 градуса. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На горных перевалах Туркестанской области ветер северо-восточный 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ожидается гроза.

Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза.

Днем на востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается сильная жара 37 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

По Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ранее сообщалось, что опасная погода ожидает Казахстан 24 июля.