Общество

Ливни, заморозки и град обрушатся на Казахстан 4 сентября

ветка, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:45 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий четверг, 4 сентября 2025 года, ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также заморозки, град, усиление ветра и шквал, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, лишь на юге, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. Пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе страны ожидаются сильные дожди, на севере, юго-западе, западе возможно выпадение града и шквал... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке, западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2°С ночью на севере и востоке Карагандинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:45
Дожди, заморозки и +38°С: резкие изменения погоды накроют Казахстан в ближайшие дни

Вместе с тем в Гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:45
О погоде на 4-6 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

Ранее синоптики рассказали, чего ждать казахстанцам от погоды осенью 2025 года. Согласно данным метеорологов, с сентября по ноябрь местами по стране будет и тепло, и холодно, и дождливо. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
