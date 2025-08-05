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События

Глава Миннауки сообщил хорошую новость касательно образовательных грантов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 20:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год завершила работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 августа сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В состав комиссии вошли депутаты Парламента, представители государственных органов, профсоюзов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации вузов и общественных организаций. По словам министра, при распределении грантов учитывались поданные заявления и действующие правила конкурсного отбора.

В этом году на участие в конкурсе поступило около 113 тыс. заявлений. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также "Информационно-коммуникационные технологии".

Результаты конкурса будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства науки и высшего образования, главы ведомства и Национального центра тестирования. Процесс зачисления в вузы завершится до 25 августа.

Нурбек пожелал абитуриентам успехов в учебе и "ярких побед" на новом этапе жизни.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования будет бороться с теневой экономикой. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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