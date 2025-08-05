Глава Миннауки сообщил хорошую новость касательно образовательных грантов
Об этом 5 августа сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
В состав комиссии вошли депутаты Парламента, представители государственных органов, профсоюзов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации вузов и общественных организаций. По словам министра, при распределении грантов учитывались поданные заявления и действующие правила конкурсного отбора.
В этом году на участие в конкурсе поступило около 113 тыс. заявлений. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также "Информационно-коммуникационные технологии".
Результаты конкурса будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства науки и высшего образования, главы ведомства и Национального центра тестирования. Процесс зачисления в вузы завершится до 25 августа.
Нурбек пожелал абитуриентам успехов в учебе и "ярких побед" на новом этапе жизни.
Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования будет бороться с теневой экономикой.