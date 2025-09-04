В Сайраме прошла сессия Ассамблеи народа Казахстана

В Сайраме состоялась I сессия районной Ассамблеи народа Казахстана. Совещание провел председатель АНК района, временно исполняющий обязанности акима района Сержан Дуйсебаев.

В работе сессии приняли участие заместитель руководителя областного управления общественного развития, заведующий Секретариатом Ассамблеи Нурсултан Сейтжанов, члены районной Ассамблеи и неправительственных организаций, акимы сельских округов и руководители отделов, депутаты районного маслихата, представители интеллигенции и средств массовой информации.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

"Ассамблея – это прочный столп мира и единства в нашей стране. Она сохраняет культуру и традиции каждого этноса и объединяет их вокруг общих ценностей. В соответствии с поручением президента РК Ассамблея играет ключевую роль в укреплении межэтнического мира и общественного согласия. Сегодня в Сайрамском районе состоялось первое заседание Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея является уникальным институтом, который предлагает мораль мира и согласия будущим поколениям. Желаю успехов в дальнейшей работе", – пожелал Нурсултан Сейтжанов.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На повестке дня были представлены состав, план работы и основные приоритеты районной АНК.

Кроме того, были освещены проводимые работы по укреплению межэтнических отношений и актуальные вопросы, а также озвучены меры по их профилактике.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Помимо этого, члены Ассамблеи и председатели этнокультурных объединений высказали свое мнение по поддержке работы и совместных инициатив со стороны районной АНК.

По итогам сессии участники представили свои предложения и обсудили вопросы, которые будут включены в повестку следующего заседания.