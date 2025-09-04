В Алматинской области завершают программу строительства и покупки жилья для очередников

В Алматинской области в 2025 году реализуется масштабная программа по строительству и приобретению жилья.

Всего за счет бюджетных средств планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 28 домов на 1522 квартир площадью 118 тысяч квадратных метров, часть домов уже сдана, а по проблемным объектам принимаются меры.

В Талгаре и Жамбылском районе часть квартир уже заселена, а несколько объектов находятся на завершающем этапе. По словам областных властей, все вопросы находятся под контролем, по подрядчикам, нарушившим сроки, ведется работа в правовом поле.

Параллельно с этим ведется приобретение готового жилья. В текущем году предусмотрено 27,4 млрд тенге на покупку 1700 квартир для социально уязвимых категорий и очередников. Более 200 семей уже получили ключи от новых квартир, остальные будут обеспечены жильем поэтапно.

Заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев отметил, что в регионе ставят задачу полностью выполнить обязательства перед гражданами.

"Важно, чтобы каждая семья, которая стоит в очереди, вовремя получила свое жилье. По проблемным объектам мы усилили мониторинг, в отношении недобросовестных подрядчиков принимаются меры. Параллельно идет работа по приобретению готового жилья, чтобы люди не оставались в ожидании", – подчеркнул он.

До конца года планируется завершить строительство крупных объектов в Конаеве, Талгаре и Есике. Их готовность превышает 90%, дома планируется ввести в эксплуатацию в установленные сроки.