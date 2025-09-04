#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.05
629.16
6.65
События

В Алматинской области завершают программу строительства и покупки жилья для очередников

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 18:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области в 2025 году реализуется масштабная программа по строительству и приобретению жилья.

Всего за счет бюджетных средств планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 28 домов на 1522 квартир площадью 118 тысяч квадратных метров, часть домов уже сдана, а по проблемным объектам принимаются меры.

В Талгаре и Жамбылском районе часть квартир уже заселена, а несколько объектов находятся на завершающем этапе. По словам областных властей, все вопросы находятся под контролем, по подрядчикам, нарушившим сроки, ведется работа в правовом поле.

Параллельно с этим ведется приобретение готового жилья. В текущем году предусмотрено 27,4 млрд тенге на покупку 1700 квартир для социально уязвимых категорий и очередников. Более 200 семей уже получили ключи от новых квартир, остальные будут обеспечены жильем поэтапно.

Заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев отметил, что в регионе ставят задачу полностью выполнить обязательства перед гражданами.

"Важно, чтобы каждая семья, которая стоит в очереди, вовремя получила свое жилье. По проблемным объектам мы усилили мониторинг, в отношении недобросовестных подрядчиков принимаются меры. Параллельно идет работа по приобретению готового жилья, чтобы люди не оставались в ожидании", – подчеркнул он.

До конца года планируется завершить строительство крупных объектов в Конаеве, Талгаре и Есике. Их готовность превышает 90%, дома планируется ввести в эксплуатацию в установленные сроки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ержана Нурлыбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
События
19:28, Сегодня
Ержана Нурлыбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
В Алматы прокуратура вернула в госсобственность часть здания Департамента госдоходов
События
19:00, Сегодня
В Алматы прокуратура вернула в госсобственность часть здания Департамента госдоходов
Школьники Усть-Каменогорска смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно
События
18:28, Сегодня
Школьники Усть-Каменогорска смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: