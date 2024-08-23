Что изменилось в правилах финансирования строительства бюджетного жилья для очередников

Министр промышленности и строительства приказом от 19 августа 2024 года внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок финансирования строительства жилья Единым оператором жилищного строительства в рамках комплексной застройки территорий.

С целью обеспечения очередников МИО жильем Единый оператор финансирует строительство жилья в рамках проектов комплексной застройки частных застройщиков.

Порядок и условия реализации проектов комплексной застройки будут определяться Единым оператором, исходя из их рентабельности и возвратности средств в соответствии с внутренними документами Единого оператора.

Подать заявку на финансирование проектов комплексной застройки можно в электронном виде на информационном ресурсе Единого оператора.

Единый оператор финансирует проекты комплексной застройки за счет средств, выделенных в рамках протоколов Совета по управлению Национальным фондом РК, решений Национального банка РК или за счет рыночных средств, привлекаемых на внутреннем или международных рынках капитала, с правом микширования средств, на следующих условиях:

средневзвешенная ставка вознаграждения с учетом микширования – определяется внутренними документами Единого оператора в зависимости от источников финансирования;

срок финансирования – определяется внутренними документами Единого оператора, но не более 24 месяцев;

льготный период по выплате основного долга и (или) вознаграждения – допускается предоставление льготного периода до конца срока строительства с учетом капитализации начисленного вознаграждения в соответствии с внутренними документами Единого оператора;

целевое назначение – финансирование строительства жилья на территории комплексной застройки согласно проектно-сметной документации (в том числе строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор) в соответствии с утвержденным планом детальной планировки территории.

Единый оператор финансирует строительство жилья в рамках проекта комплексной застройки в национальной валюте на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности залогами в соответствии с внутренними документами Единого оператора одним или несколькими из следующих способов:

кредитная линия;

облигационное финансирование;

обусловленное финансирование через банки второго уровня.

При этом частные застройщики принимают на себя обязательство по реализации в рамках процедур закупок Единому оператору части жилья в чистовой отделке по цене за 1 квадратный метр жилья, не превышающей норматив предельной стоимости строительства (НПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену 1 квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии НПСС для крупнопанельного жилого дома до 5 этажей включительно или свыше 5 этажей, используются соответственно утвержденные НППС для 5 или 9 этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации 1 квадратного метра жилья определяют путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемом уполномоченным органом.

Общая доля жилья, предложенного частным застройщиком, должна соответствовать доле финансирования Единым оператором в общей стоимости проекта комплексной застройки.

В случае невозможности реализации жилья Единому оператору, жилье реализуется очередникам МИО через программы дочерних организаций АО "НУХ "Байтерек".

Проект комплексной застройки должен соответствовать стандартам комплексной застройки, утвержденным внутренним документом Единого оператора, и предусматривать строительство многофункциональных жилых районов, строительство либо наличие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, направленных на создание комфортных условий для жизни населения.

Строительство объектов на территории комплексной застройки осуществляется согласно проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы на территории РК (в том числе строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор) и в соответствии с утвержденным планом детальной планировки.

Допускается финансирование Единым оператором проектов индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах районного значения, численностью не более 50 000 человек, в соответствии с порядком, определенным внутренними документами Единого оператора.

Преимущество отдается проектам с применением современных технологий индустриального строительства, в том числе быстровозводимых зданий.

В проектах индивидуального и малоэтажного жилищного строительства могут участвовать предприятия населенного пункта, в котором реализуются проекты, как инвесторы проектов и (или) гаранты. Такие предприятия, являясь работодателями, участвуют в проектах с целью обеспечения жильем своих работников, нуждающихся в собственном жилье, в том числе состоящих в списках очередников МИО.

Такое жилье может быть реализовано в том числе через программы дочерних организаций АО "НУХ "Байтерек".

Мониторинг проектов индивидуального и малоэтажного жилищного строительства также осуществляется в соответствии с внутренними документами Единого оператора, в том числе посредством ввода инжиниринговыми компаниями информации о реализации проекта в ситуационный центр Единого оператора.

Кроме того, в правила добавлена глава, которая определяет порядок реализации проектов арендного жилья с правом выкупа.

В частности, установлено, что Единый оператор продолжит реализацию проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с государственными и негосударственными юридическими лицами, а также в рамках собственных программ Единого оператора.

Реализация арендного жилья с правом выкупа осуществляется в соответствии с внутренними документами Единого оператора. Отношения с арендаторами регламентируются договорами согласно внутренним документам Единого оператора.

Ценовой параметр за 1 квадратный метр приобретаемого жилья в чистовой отделке не должен превышать НПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену 1 квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии НПСС для крупнопанельного жилого дома до 5-ти этажей включительно или свыше 5-ти этажей, используются утвержденные НПСС для 5-ти или 9-ти этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации 1 квадратного метра жилья определяется путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемом уполномоченным органом.

По меморандумам (соглашениям) с государственными юридическими лицами арендное жилье реализуется гражданам, состоящим в очереди на жилье, а также служащим государственных юридических лиц и работникам их подведомственных организации и учреждений на основании предоставленных списков государственными юридическими лицами, состоящим в очереди на жилье.

Объемы приобретения арендного жилья распределяет Единый оператор по регионам на основании данных информационного портала "kezekte.kz" пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на жилье, а также с учетом обязательств по заключенным меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами и утвержденному бюджету Единого оператора на приобретение жилья.

При отсутствии предложений от частных застройщиков по регионам, распределение объемов приобретения арендного жилья в последующем формируется Единым оператором с учетом предложений потенциальных поставщиков, полученных в рамках маркетинговых исследований посредством информационной системы "Жилищный портал" Единого оператора.

Проекты арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами реализуются для физических и (или) юридических лиц в моногородах или иных населенных пунктах, за исключением областных центров, городов республиканского значения и столицы РК.

При заключении меморандумов (соглашений) с негосударственными юридическими лицами Единый оператор обеспечивает реализацию не менее 15% арендного жилья очередникам МИО, являющихся работниками негосударственного юридического лица или совместно проживающими с ними членами их семей. В случае отсутствия достаточного количества очередников МИО среди работников негосударственного юридического лица или совместно проживающих с ними членов их семей, реализация осуществляется среди всех очередников МИО по месту нахождения арендного жилья.

Единый оператор может реализовать жилье в собственность негосударственного юридического лица с возможностью рассрочки платежа, в соответствии с внутренними документами Единого оператора.

Для реализации проектов используются, с правом микширования, поступающие арендные платежи по договорам аренды с выкупом жилых помещений, неиспользованный остаток бюджетных средств, а также средства, привлекаемые на внутреннем и международных рынках капитала на рыночных условиях.

Единый оператор приобретает арендное жилье в соответствии со своими внутренними документами и законодательством о закупках, как в завершенных, так и в строящихся объектах в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

При этом Единый оператор размещает информацию о потребности в приобретении арендного жилья в разрезе регионов на своем информационном ресурсе.

Приказ введен в действие с 19 августа 2024 года.

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