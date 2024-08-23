Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что изменилось в правилах финансирования строительства бюджетного жилья для очередников

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 11:39 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства приказом от 19 августа 2024 года внес изменения в Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, реализации жилья гражданам РК, нуждающимся в жилище, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок финансирования строительства жилья Единым оператором жилищного строительства в рамках комплексной застройки территорий.

С целью обеспечения очередников МИО жильем Единый оператор финансирует строительство жилья в рамках проектов комплексной застройки частных застройщиков.

Порядок и условия реализации проектов комплексной застройки будут определяться Единым оператором, исходя из их рентабельности и возвратности средств в соответствии с внутренними документами Единого оператора.

Подать заявку на финансирование проектов комплексной застройки можно в электронном виде на информационном ресурсе Единого оператора.

Единый оператор финансирует проекты комплексной застройки за счет средств, выделенных в рамках протоколов Совета по управлению Национальным фондом РК, решений Национального банка РК или за счет рыночных средств, привлекаемых на внутреннем или международных рынках капитала, с правом микширования средств, на следующих условиях:

  • средневзвешенная ставка вознаграждения с учетом микширования – определяется внутренними документами Единого оператора в зависимости от источников финансирования;
  • срок финансирования – определяется внутренними документами Единого оператора, но не более 24 месяцев;
  • льготный период по выплате основного долга и (или) вознаграждения – допускается предоставление льготного периода до конца срока строительства с учетом капитализации начисленного вознаграждения в соответствии с внутренними документами Единого оператора;
  • целевое назначение – финансирование строительства жилья на территории комплексной застройки согласно проектно-сметной документации (в том числе строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор) в соответствии с утвержденным планом детальной планировки территории.

Единый оператор финансирует строительство жилья в рамках проекта комплексной застройки в национальной валюте на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности залогами в соответствии с внутренними документами Единого оператора одним или несколькими из следующих способов:

  • кредитная линия;
  • облигационное финансирование;
  • обусловленное финансирование через банки второго уровня.

При этом частные застройщики принимают на себя обязательство по реализации в рамках процедур закупок Единому оператору части жилья в чистовой отделке по цене за 1 квадратный метр жилья, не превышающей норматив предельной стоимости строительства (НПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену 1 квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии НПСС для крупнопанельного жилого дома до 5 этажей включительно или свыше 5 этажей, используются соответственно утвержденные НППС для 5 или 9 этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации 1 квадратного метра жилья определяют путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемом уполномоченным органом.

Общая доля жилья, предложенного частным застройщиком, должна соответствовать доле финансирования Единым оператором в общей стоимости проекта комплексной застройки.

В случае невозможности реализации жилья Единому оператору, жилье реализуется очередникам МИО через программы дочерних организаций АО "НУХ "Байтерек".

Проект комплексной застройки должен соответствовать стандартам комплексной застройки, утвержденным внутренним документом Единого оператора, и предусматривать строительство многофункциональных жилых районов, строительство либо наличие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, направленных на создание комфортных условий для жизни населения.

Строительство объектов на территории комплексной застройки осуществляется согласно проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы на территории РК (в том числе строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор) и в соответствии с утвержденным планом детальной планировки.

Допускается финансирование Единым оператором проектов индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах районного значения, численностью не более 50 000 человек, в соответствии с порядком, определенным внутренними документами Единого оператора.

Преимущество отдается проектам с применением современных технологий индустриального строительства, в том числе быстровозводимых зданий.

В проектах индивидуального и малоэтажного жилищного строительства могут участвовать предприятия населенного пункта, в котором реализуются проекты, как инвесторы проектов и (или) гаранты. Такие предприятия, являясь работодателями, участвуют в проектах с целью обеспечения жильем своих работников, нуждающихся в собственном жилье, в том числе состоящих в списках очередников МИО.

Такое жилье может быть реализовано в том числе через программы дочерних организаций АО "НУХ "Байтерек".

Мониторинг проектов индивидуального и малоэтажного жилищного строительства также осуществляется в соответствии с внутренними документами Единого оператора, в том числе посредством ввода инжиниринговыми компаниями информации о реализации проекта в ситуационный центр Единого оператора.

Кроме того, в правила добавлена глава, которая определяет порядок реализации проектов арендного жилья с правом выкупа.

В частности, установлено, что Единый оператор продолжит реализацию проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с государственными и негосударственными юридическими лицами, а также в рамках собственных программ Единого оператора.

Реализация арендного жилья с правом выкупа осуществляется в соответствии с внутренними документами Единого оператора. Отношения с арендаторами регламентируются договорами согласно внутренним документам Единого оператора.

Ценовой параметр за 1 квадратный метр приобретаемого жилья в чистовой отделке не должен превышать НПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемом уполномоченным органом.

Единый оператор увеличивает цену 1 квадратного метра приобретаемого жилья с применением налога на добавленную стоимость в НПСС.

При отсутствии НПСС для крупнопанельного жилого дома до 5-ти этажей включительно или свыше 5-ти этажей, используются утвержденные НПСС для 5-ти или 9-ти этажного для крупнопанельного жилого дома.

При отсутствии НПСС на текущий период стоимость реализации 1 квадратного метра жилья определяется путем индексации стоимости последнего утвержденного НПСС через индексы стоимости для строительства по каждому региону в соответствии с нормативной документацией, регламентирующей порядок ценообразования, утверждаемом уполномоченным органом.

По меморандумам (соглашениям) с государственными юридическими лицами арендное жилье реализуется гражданам, состоящим в очереди на жилье, а также служащим государственных юридических лиц и работникам их подведомственных организации и учреждений на основании предоставленных списков государственными юридическими лицами, состоящим в очереди на жилье.

Объемы приобретения арендного жилья распределяет Единый оператор по регионам на основании данных информационного портала "kezekte.kz" пропорционально количеству граждан, состоящих в очереди на жилье, а также с учетом обязательств по заключенным меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами и утвержденному бюджету Единого оператора на приобретение жилья.

При отсутствии предложений от частных застройщиков по регионам, распределение объемов приобретения арендного жилья в последующем формируется Единым оператором с учетом предложений потенциальных поставщиков, полученных в рамках маркетинговых исследований посредством информационной системы "Жилищный портал" Единого оператора.

Проекты арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с негосударственными юридическими лицами реализуются для физических и (или) юридических лиц в моногородах или иных населенных пунктах, за исключением областных центров, городов республиканского значения и столицы РК.

При заключении меморандумов (соглашений) с негосударственными юридическими лицами Единый оператор обеспечивает реализацию не менее 15% арендного жилья очередникам МИО, являющихся работниками негосударственного юридического лица или совместно проживающими с ними членами их семей. В случае отсутствия достаточного количества очередников МИО среди работников негосударственного юридического лица или совместно проживающих с ними членов их семей, реализация осуществляется среди всех очередников МИО по месту нахождения арендного жилья.

Единый оператор может реализовать жилье в собственность негосударственного юридического лица с возможностью рассрочки платежа, в соответствии с внутренними документами Единого оператора.

Для реализации проектов используются, с правом микширования, поступающие арендные платежи по договорам аренды с выкупом жилых помещений, неиспользованный остаток бюджетных средств, а также средства, привлекаемые на внутреннем и международных рынках капитала на рыночных условиях.

Единый оператор приобретает арендное жилье в соответствии со своими внутренними документами и законодательством о закупках, как в завершенных, так и в строящихся объектах в рамках законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

При этом Единый оператор размещает информацию о потребности в приобретении арендного жилья в разрезе регионов на своем информационном ресурсе.

Приказ введен в действие с 19 августа 2024 года.

Мы рассказывали, что застройщиков обяжут выплачивать компенсацию дольщикам в случае, если фактическая площадь квартиры будет меньше указанной в договоре более чем на 1,5 %.

Читайте также

В РК продлен запрет на вывоз отходов и лома черных металлов
В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов железнодорожным транспортом
Биометрию и ЭЦП будут применять для оформления онлайн-кредитов
Как будут применять биометрию и ЭЦП при оформлении онлайн-кредитов: обнародованы поправки
Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Казахстанский боксер высказался об Олимпиаде-2024
Олимпийский чемпион объяснил, почему казахстанские боксеры не проявили себя на Играх в Париже
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: