"Казатомпром" опроверг фейковые видео о "платформах для заработка"
Фото: Казатомпром
В сети распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. На роликах якобы выступают руководители Казатомпрома, а "сотрудники" оставляют отзывы о запуске платформ для быстрого заработка.
Компания уже выступила с официальным заявлением: все эти видео и публикации не соответствуют действительности. Это цифровые подделки, созданные мошенниками. Казатомпром не запускает никакие платформы для заработка и не дает инвестиционных рекомендаций.
Помните:
- не существует "волшебных программ", которые делают богатыми за пару дней;
- проверяйте информацию только на официальных ресурсах;
- не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте сомнительным "инвестиционным платформам".
Берегите свои средства и делитесь этой информацией с близкими.
