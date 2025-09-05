"Казатомпром" опроверг фейковые видео о "платформах для заработка"

В сети распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. На роликах якобы выступают руководители Казатомпрома, а "сотрудники" оставляют отзывы о запуске платформ для быстрого заработка.

Компания уже выступила с официальным заявлением: все эти видео и публикации не соответствуют действительности. Это цифровые подделки, созданные мошенниками. Казатомпром не запускает никакие платформы для заработка и не дает инвестиционных рекомендаций.

Помните:

не существует "волшебных программ", которые делают богатыми за пару дней;

проверяйте информацию только на официальных ресурсах;

⁠не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте сомнительным "инвестиционным платформам".

Берегите свои средства и делитесь этой информацией с близкими.