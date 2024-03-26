Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете

В Казнете распространяют сообщение, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы объявил о запуске новой инвестиционной платформы, поддерживаемой государством. Специалисты настоятельно рекомендуют не поддаваться на уловки мошенников, сообщает Zakon.kz.

Автор видео убедительно заявляет, что будто бы десятки граждан уже смогли приобрести автомобили и жилье всего за несколько месяцев.

Для получения заветного приза необходимо перейти на неизвестный сайт и заполнить на нем заявку.

Однако этого делать ни в коем случае нельзя.

Фото: Stopfake.kz

"Вы дадите мошенникам доступ к личным данным и потеряете свои сбережения", – говорится в сообщении Stopfake.kz.

Также отмечено, что для создания видео мошенники наложили на реальное выступление главы государства фальшивую озвучку.

"О запуске новой программы не сообщается на официальном сайте президента", – добавили эксперты.

В октябре 2023 года предприимчивые мошенники уже использовали искусственный интеллект для видео с Токаевым. А уже в ноябре от имени президента злоумышленники обещали гражданам социальные выплаты.