ИИ-видео с открытия Олимпийских игр назвали "позором"
Организаторы Зимних Игр в Италии решили выпустить видео об истории Олимпиады за последние 100 лет, но решили сэкономить на монтажерах и сгенерировали ролик. Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, результат вызвал у них негодование.
The Winter Olympics Opening Ceremony was mocked for an AI-generated flashback sequence.— TheWrap (@TheWrap) February 6, 2026
"Winter Olympics using dogshit AI slop in their opening ceremony," one user wrote on X. "An animating job that a talented animator would’ve bitten your arm off for, you’d have been able to… pic.twitter.com/a1Pv3iTZYL
Со слов, посмотревших ставшее скандальным видео, оно получилось максимально бездушным. К слову, его быстро удалили из официальных аккаунтов Олимпийских игр и других пользователей, но оно пока еще остается на Reddit.
Вишенкой на нейроторте стал хоккеист с двумя клюшками.
Фото: olympics
Хейт-реакция Интернета не заставила себя ждать и выдала массу негативных комментариев:
- Это ужасно. Учитывая бюджет мероприятия, можно было не экономить на специалистах и сделать намного лучше;
- Ролик вызвал отвращение. Страна с феноменальными талантами в сфере моды опустилась до нейрослопа;
- Быстрее, выше, дешевле.
Причем жители Италии больше всех переживали за международный конфуз.
🪡🧵We Italians pride ourselves a lot for the historical hand crafting traditions that we had a chance to put our imprint on, from the great painters of Risorgimento, the great architectural beauties from all eras that are scattered across the country, the literature, fashion,… https://t.co/bC7seOUxNz— Jacopo Lanza (@idrawanimation) February 7, 2026
Основным местом официального старта XXV зимних Олимпийских игр стала легендарная арена Сан-Сиро.