#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Технологии

ИИ-видео с открытия Олимпийских игр назвали "позором"

ИИ-видео Олимпийских игр в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 02:20 Фото: olympics
Сгенерированное искусственным интеллектом видео с церемонии открытия Олимпийских игр вызвало недовольство в Сети, потому что зрители спортивного шоу назвали видео "нейромусором" и "позором", сообщает Zakon.kz.

Организаторы Зимних Игр в Италии решили выпустить видео об истории Олимпиады за последние 100 лет, но решили сэкономить на монтажерах и сгенерировали ролик. Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, результат вызвал у них негодование.

Со слов, посмотревших ставшее скандальным видео, оно получилось максимально бездушным. К слову, его быстро удалили из официальных аккаунтов Олимпийских игр и других пользователей, но оно пока еще остается на Reddit.

Вишенкой на нейроторте стал хоккеист с двумя клюшками.

Фото: olympics

Хейт-реакция Интернета не заставила себя ждать и выдала массу негативных комментариев:

  • Это ужасно. Учитывая бюджет мероприятия, можно было не экономить на специалистах и сделать намного лучше;
  • Ролик вызвал отвращение. Страна с феноменальными талантами в сфере моды опустилась до нейрослопа;
  • Быстрее, выше, дешевле.

Причем жители Италии больше всех переживали за международный конфуз.

Основным местом официального старта XXV зимних Олимпийских игр стала легендарная арена Сан-Сиро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
00:17, 07 февраля 2026
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
Дональд Трамп так впечатлился Роналду, что сделал с ним ИИ-видео
17:20, 20 ноября 2025
Дональд Трамп так впечатлился Роналду, что сделал с ним ИИ-видео
Мэрайя Кэри откроет Олимпийские игры в Италии
07:10, 13 января 2026
Мэрайя Кэри откроет Олимпийские игры в Италии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: