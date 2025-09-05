#АЭС в Казахстане
События

"Самрук-Энерго" расширяет сотрудничество с Китаем

форум в Пекине , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 09:30 Фото: пресс-служба Акорды
2 и 3 сентября 2025 года руководство АО "Самрук-Энерго" во главе с председателем правления Кайратом Максутовым приняли участие в Казахстанско-Китайском Деловом совете (ККДС), состоявшемся в г. Пекин (КНР).

В рамках ККДС с участием главы государства РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подписано Соглашение о совместной реализации проекта с China Southern Power Grid International (CSGI) по строительству первой гидроаккумулирующей станции мощностью 1,2 ГВт в Казахстане и Соглашение о стратегическом сотрудничестве с China Energy Engineering Corporation (CEEC).

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Главный директор по инвестициям АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров принял участие в пленарной сессии "Углубление практического сотрудничества в области энергетики и содействие устойчивому зеленому развитию".

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В ходе визита Кайрат Максутов провел ряд двусторонних встреч:

  1. с Powerchina Shandong Electric Power Construction Co., Ltd. (SEPCO1) по обсуждению реализации проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду";
  2.  с China International Water & Electric Corporation (CWE) и Northeast Electric Power Design Institute Co., Ltd (NEPDI), где обсудили проекты технологической модернизации, а также перспективные направления в области инновационных разработок;
  3. ​с Tebian Electric Apparatus (TBEA) по обсуждению проекта модернизации подстанции АО "Алатау Жарық Компаниясы" (АЖК) и потенциального сотрудничества в рамках применения автоматизированных и цифровых решений по добыче и транспортировки угля.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Айсулу Омарова
