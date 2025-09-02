Делегация Мангистауской области в Китае подписала ряд инвестиционных соглашений

2 сентября в Пекине состоялось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В мероприятии приняла участие делегация региона во главе с заместителем акима Мангистауской области Ерболом Избергеновым. По итогам поездки были подписаны соглашения между акиматом области и ведущими китайскими компаниями о реализации значимых для экономики региона инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В частности, компании Zhongyun International Industrial Co., Ltd. (Heilongjiang), Inner Mongolia Guoyou Import & Export Trading Co., Ltd. и Tianjin Guoyou WuChan Group Co., Ltd. реализуют проект по строительству морского порта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистауской области, а Gansu Joy Sturgeon Ecological Technology Co., Ltd. осуществит ряд проектов в сфере рыбного хозяйства, рыбопереработки и туризма.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Кроме того, ChengLi Special Automobile Co., Ltd. и Hua An International Investment Management LLP намерены построить автосборочный завод спецтехники, а с Huawei Technologies Kazakhstan будут реализованы совместные проекты в сфере цифровизации.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Стоит отметить, что аким области Нурдаулет Килыбай в целях привлечения инвестиций в регион провел ряд встреч с представителями вышеуказанных компаний. Переговоры прошли в Актау, Астане, а также в городах Китая – Пекине, Тяньцзине и Суйчжоу. В ходе встреч стороны обсудили совместные проекты, договорившись об укреплении взаимного сотрудничества.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В результате целенаправленных переговоров на Деловом совете с участием главы государства, прошедшем сегодня в городе Бейжин, были подписаны соглашения с крупными китайскими компаниями. Эти соглашения откроют путь для привлечения значительных инвестиций в Мангистаускую область.