События

Заместитель акима Алматы проверил ход реконструкции ключевых культурных объектов

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 16:43 Фото: акимат Алматы
Рабочая группа акимата города Алматы посетила строительные площадки и объекты, где ведутся работы по реконструкции культурной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, был осмотрен мавзолей и мемориальный комплекс Райымбек батыра, известный как место проведения ритуальных мероприятий. На прилегающей территории планируется строительство музея Райымбек батыра, административного здания и благоустройство всего участка. Работы начались в мае текущего года, завершение запланировано в мае 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Представители подрядной организации доложили о ходе строительства. По их словам, определенные трудности возникали на этапе согласования с жителями частных домов, однако все вопросы урегулированы и работы ведутся в полном объеме.

Фото: акимат Алматы

"В новом здании музея для посетителей будут созданы более комфортные условия для участия в обрядах", – отметили они.

Заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков подчеркнул необходимость завершения всех работ в установленные сроки.

Кроме того, рабочая группа ознакомилась с реконструкцией театра традиционного искусства "Алатау". Представители подрядной организации сообщили о текущем ходе капитального ремонта. В рамках работ выполняются фасадные работы, благоустройство территории, замена кресел и ковролина в зрительном зале. Также будут усилены конструкции и повышена сейсмоустойчивость здания, проведена замена систем вентиляции, инженерных коммуникаций, отопления, электроснабжения и противопожарной безопасности.

Фото: акимат Алматы

Демонтажные работы уже завершены, ведется подготовка к облицовке здания и внутренней отделке. Особое внимание уделено качеству применяемых материалов для укладки тротуаров, облицовки внутренних стен и наружных фасадных элементов. "График соблюдается полностью", – заверили представители подрядной организации. Завершение ремонта театра запланировано на конец текущего года.

Также в рамках рабочего объезда делегация посетила Центральный стадион города, где 30 сентября состоится матч между футбольными командами "Кайрат" и "Реал". Представители обслуживающей организации доложили о ходе подготовки спортивного объекта: проводится проверка инженерных коммуникаций, модернизация систем освещения и безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Фото: акимат Алматы

Заместитель акима отметил, что стадион должен быть подготовлен к мероприятию на высоком уровне и соответствовать международным требованиям.

Айсулу Омарова
