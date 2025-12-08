#Казахстан в сравнении
События

Аким Алматы ознакомился с ходом реконструкции "Медеу"

Сатыбалды, объезд, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:23 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким города Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда посетил высокогорный спортивный комплекс "Медеу" и ознакомился с проводимой реконструкцией объекта.

Глава города подчеркнул, что при модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проекта планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Проектом предусмотрены установка нового холодильного оборудования, полная замена инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Будет обновлена гостиница в восточном крыле. На западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха.

Перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK в формате многофункционального общественного пространства. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: будет создана пешеходная зона с маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами. Предусмотрены мероприятия по озеленению, установка современного освещения и архитектурной подсветки. Для маломобильных групп населения смонтируют два лифта.

Завершение реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" запланировано на четвертый квартал 2027 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
