Дожди с грозами, град и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 7 сентября

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере республики – сильный дождь, град, шквал.

На востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей, на юго-западе, востоке РК в ночные и утренние часы – туманы.

В Алматинской, Актюбинской областях, в области Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на севере, юге области Улытау, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, северо-востоке, юго-востоке Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на юго-востоке, северо-западе, в центре области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской областей, на востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 сентября.