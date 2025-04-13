Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 14 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидаются ночью на западе, севере области временами сильный дождь, град. Ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15 м/с.

В области Улытау ожидается ночью на севере, востоке, в центре области гроза. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ночью и утром туман.



В Алматинской области утром и днем на юге, в горных районах временами ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза, днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер западный, в южной половине области порывы 15-20, временами 24-29 м/с. В Конаеве временами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Алматы утром ожидается сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с.



В районе Алакольских озер области Жетысу днем ожидается ветер юго-западный, порывы временами 30 м/с и более. В горных районах области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в центре, горных районах области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный в северной половине области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.



Днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с.



Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный 15-20, на севере, западе, юге, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с.



В Павлодарской области ожидается гроза, на западе, юге, востоке области сильный дождь, град. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.



Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. В Актобе ночью ожидаются заморозки 0-2 градуса.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области заморозки 3 градуса.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 14 по 16 апреля.

