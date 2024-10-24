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Как по цвету фрукта или овоща определить его пользу

Как по цвету фрукта или овоща определить его пользу, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 14:13 Фото: рixabay
Врач-кардиолог Ирина Шошина рассказала, что пользу овощей и фруктов можно определить по цвету, сообщает Zakon.kz.

Например, желтые плоды – яблоки, персики, ананасы и цветнаяй капуста богаты каротиноидами, благодаря чему укрепляют сердечно-сосудистую систему.

"Плоды желтого цвета – яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие – богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами", – пояснила NEWS.ru врач.

Сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива и баклажаны являются источниками антиоксидантов.

По словам специалиста, фрукты и овощи красного цвета защитят от воздействия свободных радикалов благодаря флавоноидам. Это поможет дольше сохранить молодость и привлекательность. Кроме того, подчеркнула Шошина, красные плоды снимают воспаление мочевыводящих путей и снижают риски развития онкологии.

Врач добавила, что не стоит забывать и про зеленые фрукты и овощи: киви, горох и капусту. По словам кардиолога, они богаты витаминами А, В, С, а еще содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, за счет чего улучшается процесс пищеварения и укрепляется нервная система.

Ранее диетолог рассказала, какими продуктами можно заедать стресс, не боясь за фигуру.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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