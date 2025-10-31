В Акмолинской области подписано стратегическое соглашение по реализации проекта глубокой переработки зерна

В рамках Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) подписано рамочное стратегическое соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке зерна в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель Совета директоров китайской компании HopefullGrain & Oil Group г-н Ши Кэжун.

Объем инвестиций составит 1,5 млрд долларов США.

Проект включает два этапа – строительство теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) для выработки экологически чистой энергии, которая обеспечит устойчивое энергоснабжение завода и создаст инфраструктурную базу для быстро растущей Астанинской агломерации, а также создание высокотехнологичного завода по глубокой переработке зерна с применением современных чистых технологий и минимальным воздействием на окружающую среду.

Завод будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью – лимонную кислоту, глюкозно-фруктозные сиропы, биоэтанол, кормовые и белковые концентраты.

"Это второй проект по глубокой переработке зерна в области, реализуемый по поручению Главы государства, который позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и укреплять промышленный потенциал региона", – отметил аким Марат Ахметжанов.

Реализация проекта станет драйвером промышленного и агропромышленного развития региона, позволит увеличить экспортный потенциал Казахстана, создать сотни рабочих мест и укрепить продовольственную безопасность страны.

В дополнение к основному производству Hopefull Grain & Oil Group планирует создание индустриального парка с необходимой энергетической, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит привлечь перерабатывающие и логистические компании и сформировать на территории района новый промышленный кластер.

Соглашение стало результатом последовательной работы Центра по привлечению инвестиций "Aqmola Invest" и укреплению сотрудничества между Казахстаном и иностранными иностранными инвесторами.

Проект реализуется при поддержке АО "НК Kazakh Invest", выступающего единым координатором по сопровождению стратегических инвестиций в Казахстане.