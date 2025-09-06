В правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг

В субботу, 6 сентября, под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, посвященное анализу факторов инфляции и выработке оперативных мер по ее сдерживанию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По данным Министерства сельского хозяйства, урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн. На 5 сентября уже собрано 840,2 тыс. тонн. Цены на полях варьируются от 90 до 120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и составила 194 тг/кг. При годовой потребности в 2 млн тонн и прогнозах хорошего урожая ограничения на экспорт картофеля были сняты 28 июля.

"Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что технические перебои при оформлении фитосанитарных сертификатов, которые наблюдались в августе, на сегодня устранены, а ведомство будет внимательно мониторить объемы экспорта, чтобы исключить риски дефицита внутри страны", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам овоща на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре – не более 145 тг/кг, а весной 2026 г. – не выше 185 тг/кг с учетом хранения. Аналогичные соглашения заключены с АО "Арал туз" (снижение цены на соль на 18% – со 100 до 82 тг) и Ассоциацией яичных производителей (максимальная цена – 55 тг за штуку).

Вместе с тем в сообщении правительства отмечается, что для обеспечения прозрачности управления запасами социально значимых продуктов в стабфондах МТИ совместно с Казахтелекомом разработали алгоритм постоянного мониторинга данных по запасам СПК.

Он реализуется поэтапно:

Первый этап – формирование первичной базы данных по складам и запасам. На этом этапе уже эффективно работают СПК СКО, Акмолинской, Павлодарской, Жетысу, Костанайской областей.

Второй этап – установка видеонаблюдения на складах с трансляцией в режиме реального времени и интеграцией в мобильное приложение и дашборт Национальной системы прослеживаемости товаров. Эта работа уже начата в Павлодарской области.

Третий этап – анализ электронных счетов-фактур и данных операторов фискальных данных для отслеживания движения товаров от производителя до конечного потребителя.

"Таким образом, формируется сквозная цифровая система контроля – от учета запасов до выбывания товаров, что позволит в онлайн режиме видеть движение социально значимых продуктов. Параллельно разработаны поправки по переходу на адресную социальную поддержку. Пилотный проект запущен в Акколе, готовится масштабирование на Павлодар и Кокшетау", – подчеркнули в пресс-релизе.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Комитету по регулированию естественных монополий представить предложения по дальнейшему сдерживанию роста цен на регулируемые услуги, а акиматам – обеспечить доступ в овощехранилища партнеров СПК для установки видеокамер.

