О планах повысить размер МЗП рассказали в правительстве
Серик Жумангарин сообщил, что для сдерживания инфляции со стороны правительства будут усилены меры по следующим ключевым направлениям: насыщение рынка продукцией, развитие инфраструктуры хранения и доставки до потребителя, регулирование ценообразования и антимонопольное регулирование.
"Особое внимание будет уделено реализации программы "Заказ на инвестиции". Он будет применяться в развитии производств, прежде всего, товаров "экономики простых вещей" для снижения и утилизации инфляции. Реализация проектов обеспечит полное самообеспечение и экспорт по ряду продовольственных товаров. Кроме того, будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров", – пояснил он.
Будут также выработаны подходы к оптимизации уровня комиссий торговых площадок и посредников с целью формирования справедливых условий для продавцов и покупателей.
"Для защиты прав потребителей будет внедрена практика двойных цен на маркетплейсах – при оплате в рассрочку и без рассрочки", – добавил глава кабмина.
Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции будет дополнен мерами денежно-кредитной и макропруденциальной политик, направленных на сдерживание роста потребительского кредитования.
"Все это будет способствовать стабилизации и замедлению инфляции. До конца 1 квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно, в увязке с таргетируемым уровнем инфляции", – подчеркнул Серик Жумангарин.
Для уязвимых слоев населения намерены сохранить механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям.
В целом отмечается, что ежегодный вклад в инфляцию тарифов на услуги субъектов естественных монополий не превысит 1 процентный пункт.
"Для поддержки доходов населения продолжится реализация программ содействия занятости. Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью. Будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки. Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы. В 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год", – заявил министр.
Ранее Серик Жумангарин представил "Программу по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы"