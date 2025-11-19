О планах повысить размер МЗП рассказали в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 19 ноября 2025 года рассказал, что будет сделано для стабилизации инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что для сдерживания инфляции со стороны правительства будут усилены меры по следующим ключевым направлениям: насыщение рынка продукцией, развитие инфраструктуры хранения и доставки до потребителя, регулирование ценообразования и антимонопольное регулирование.

"Особое внимание будет уделено реализации программы "Заказ на инвестиции". Он будет применяться в развитии производств, прежде всего, товаров "экономики простых вещей" для снижения и утилизации инфляции. Реализация проектов обеспечит полное самообеспечение и экспорт по ряду продовольственных товаров. Кроме того, будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров", – пояснил он.

Будут также выработаны подходы к оптимизации уровня комиссий торговых площадок и посредников с целью формирования справедливых условий для продавцов и покупателей.

"Для защиты прав потребителей будет внедрена практика двойных цен на маркетплейсах – при оплате в рассрочку и без рассрочки", – добавил глава кабмина.

Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции будет дополнен мерами денежно-кредитной и макропруденциальной политик, направленных на сдерживание роста потребительского кредитования.

"Все это будет способствовать стабилизации и замедлению инфляции. До конца 1 квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно, в увязке с таргетируемым уровнем инфляции", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Для уязвимых слоев населения намерены сохранить механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям.

В целом отмечается, что ежегодный вклад в инфляцию тарифов на услуги субъектов естественных монополий не превысит 1 процентный пункт.

"Для поддержки доходов населения продолжится реализация программ содействия занятости. Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью. Будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки. Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы. В 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год", – заявил министр.

Ранее Серик Жумангарин представил "Программу по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы"