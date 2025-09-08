Просто и безопасно – новая экотропа облегчит путь туристам в Бурабае

На одной из популярных туристических точек Бурабая – горе Бөлектау появилось новшество – первая в стране геймифицированная экотропа, передает корреспондент Zakon.kz.

Теперь туристам стало не только гораздо сподручнее взбираться на гору Бөлектау, но и намного увлекательнее. Теперь часть тропы представляет собой деревянную дорогу, что, по задумке создателей, должно сделать путь более комфортным и безопасным.

Фото: Home Credit Bank

Тропа оснащена указателями, да непростыми, а познавательными – на них размещена информация о фауне и флоре, которыми богата территория Национального парка "Бурабай".

Это стало возможным благодаря усилиям Home Credit Bank и Нацпарка "Бурабай".

Фото: Home Credit Bank

"Как возникла идея? Мы все очень любим Боровое, поэтому второй год подряд проводим здесь свою стратегическую сессию, которая длится неделю. Во время такой сессии наш директор Акмолинского филиала Софья Карапиди предложила реализовать проект экотропы. Нам она понравилась, это – продолжение нашей ESG-идеологии и вклад в развитие края к 20-летию нашего банка. Мы отметили свой юбилей добрыми делами для казахстанцев и наших клиентов", – сказал председатель правления Home Credit Bank Кирилл Бачваров на открытии тропы.

По его словам, компания рада помочь местным жителям и туристам, которые будут наслаждаться этим захватывающим маршрутом.

"Рад, что мы можем оставить что-то для них, чтобы они могли оценить уникальную природу. Для нас честь – что-то передать от себя для общества и для страны", – добавил глава банка.

Фото: Home Credit Bank

Заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов, который принимал участие в церемонии открытия тропы, назвал этот день знаменательным.

"Количество туристов, посещающих Бөлектау, равнозначно поляне Абылай-хана. Глава государства делает большой акцент на развитии казахстанского туризма в целом, а в прошлом году обозначил курорт Бурабай одним из главных туристических дестинаций Казахстана", – отметил Жаркешов.

Фото: Home Credit Bank

Он подчеркнул, что это налагает определенную ответственность как на нас, так и на жителей и активистов этого уголка – важно повышать качество и доступность туристических услуг курорта.

"Сегодня курорт дополнен новой экотропой, что стало возможным благодаря финансовой поддержке и долгосрочному видению руководства Home Credit Bank. Это красивое партнерство между государством и частным бизнесом. Теперь за счет безопасности и экологичности этой тропы туристы любого возраста могут подняться на величественный Бөлектау и полюбоваться красотой курорта с высоты птичьего полета", – добавил замакима.

К слову, теперь, чтобы взобраться на самую вершину горы, у туристов появился дополнительный стимул. Если отсканировать QR, расположенный у основания тропы, то ты вступаешь в игру "Эко-Платон" и отвечаешь на вопросы, выполняя задания, и в конце путешествия туристов ждет приз в виде электронной книги – аудиосказки для детей о легенде горы Бөлектау.

"Бот в режиме реального времени помогает гостям дойти до вершины. Мы очень хотим, чтобы туристы знали как можно больше о том, какие здесь обитают животные и что за растения тут растут, с тем чтобы бережно относиться к природе и ее уникальным дарам", – говорит партнер проекта, глава Центра креативных индустрий и устойчивого развития Ирина Харитонова.

Автором книги-сказки о легенде Бөлектау является карагандинский школьник Платон Нечаев, ставший прототипом персонажа "Эко-Платон". Платон еще школьник, он учится в пятом классе. Но, несмотря на юный возраст, он написал уже несколько книг о природе Казахстана.

К слову, правильно ответить на вопросы игры помогут расположенные по ходу маршрута информационные стенды. Они сделаны из специального материала, который производится в Италии и представляет собой керамическую плиту, на которую наносятся диоксид титана и серебро. Когда на диоксид попадает свет, происходит реакция, расщепляющая бактерии и тем самым очищающая воздух. Эту технологию открыли еще японцы в 80-е годы прошлого века.

Экотропа стала примером эффективного партнерства между государством и бизнесом во благо людей. Можно с уверенностью говорить о том, что экотропа привлечет на Бөлектау еще больше туристов.

