Первый вертолетный маршрут для туристов появился в Бурабае

В курортной зоне Бурабая протестировали первый вертолетный туристический маршрут. Услуга будет доступна уже в следующем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Воздушный экскурсионный маршрут будет осуществляться на вертолетах малой авиации, вместимостью до трех пассажиров.

Фото: акимат Акмолинской области

В акимате Акмолинской области рассказали, что маршрут во время визита в Бурабайский район уже опробовали аким региона Марат Ахметжанов и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По их мнению, это событие – важный шаг в развитии аэротуризма в регионе.

Ранее в нацпарке "Бурабай" рассказали о росте популяции диких животных. Их численность увеличилась в четыре раза, несмотря на суровые зимы.