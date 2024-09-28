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Первый вертолетный маршрут для туристов появился в Бурабае

Бурабай, Боровое, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 11:05 Фото: акимат Акмолинской области
В курортной зоне Бурабая протестировали первый вертолетный туристический маршрут. Услуга будет доступна уже в следующем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Воздушный экскурсионный маршрут будет осуществляться на вертолетах малой авиации, вместимостью до трех пассажиров.

Бурабай, Боровое, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 11:05

Фото: акимат Акмолинской области

В акимате Акмолинской области рассказали, что маршрут во время визита в Бурабайский район уже опробовали аким региона Марат Ахметжанов и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По их мнению, это событие – важный шаг в развитии аэротуризма в регионе.

Ранее в нацпарке "Бурабай" рассказали о росте популяции диких животных. Их численность увеличилась в четыре раза, несмотря на суровые зимы.

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