В Акмолинской области открылся новый многофункциональный Дворец спорта

В Щучинске появился объект, который сразу стал одной из самых ярких точек на спортивной карте региона, сообщает Zakon.kz.

Новый многофункциональный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Бурабайского района и стал площадкой, где спорт, современная инфраструктура и энергия молодых спортсменов сошлись в одном пространстве. Здание, построенное с учетом потребностей разных видов спорта, стало местом, где могут заниматься все: от маленьких детей до опытных спортсменов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Современная архитектура комплекса бросается в глаза сразу: светлые холлы, широкие коридоры, удобные переходы, высокие потолки, просторные залы. Внутри расположены бассейн, тренажерный зал, залы бокса и единоборств, настольного тенниса, гимнастики и большой универсальный зал для игровых видов спорта. Вместимость Дворца спорта достигает пятисот человек, что позволяет проводить соревнования различного уровня и открывает широкие возможности для развития секций.

"Для меня большая честь открыть еще один спортивный объект на территории нашей области. Данный проект реализуется в рамках поставленной главой государства задачи по развитию массового и детского спорта. Уверен, что в будущем данный объект станет не только визитной карточкой района, но и местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, кузницей больших побед и рекордов", – отметил Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Среди гостей, которые приехали поздравить жителей, были чемпионы и призеры Олимпийских игр. Их появление стало неожиданным подарком для юных спортсменов. Ребята терпеливо ждали возможности пожать руку кумирам, сделать фото и получить автограф. Для многих такой момент может стать началом большого пути в спорте, а сам Дворец спорта уже сегодня создает для этого реальные условия. В секциях начали заниматься дети, идет набор в группы по единоборствам, боксу, гимнастике и плаванию, тренеры составляют планы тренировок на новый сезон.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Щучинск и Бурабайский район традиционно славятся спортивными достижениями. Достаточно вспомнить имена, которые навсегда вписаны в историю казахстанского спорта. Здесь начинал свой путь первый олимпийский чемпион независимого Казахстана, четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Владимир Смирнов. Здесь вырос бронзовый призер чемпионата мира Николай Чеботько. Лыжники, биатлонисты, боксеры и борцы Бурабая не раз поднимались на пьедесталы и укрепляли престиж региона на международной арене.

Специалисты отмечают, что нагрузка будет только расти, и это станет хорошим стимулом для развития спортивных школ района. В следующем году здесь планируют провести республиканские и областные турниры, что даст возможность юным спортсменам выступать дома, перед своими земляками.

"Необходимо создавать условия для развития массового спорта. Не только открывать объекты, но и готовить тренерский состав. На сегодняшний день в регионе выделено 1124 спортивных объекта, и больше половины из них расположены в сельской местности", – подчеркнул Марат Ахметжанов на церемонии открытия.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Открытие Дворца спорта стало для района важным шагом вперед. Щучинск получил современную площадку, где спорт становится доступным, где дети смогут стремиться к достижениям, а взрослые укреплять здоровье. Такой объект становится не просто зданием, а новой точкой роста, местом силы, где рождаются победы и уверенность в будущем.