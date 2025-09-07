31-градусная жара в Алматы и Шымкенте, дожди в Астане: прогноз погоды на три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 8 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

9 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°С.

10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды в Алматы 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

9 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды в Шымкенте 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С. 9-10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. Ранее в Астане и 16 регионах РК синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 сентября.

