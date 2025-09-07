#АЭС в Казахстане
События

31-градусная жара в Алматы и Шымкенте, дожди в Астане: прогноз погоды на три дня

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 18:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 8 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.
  • 9 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°С.
  • 10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.
  • 9 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.
  • 10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

9-10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

Ранее в Астане и 16 регионах РК синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 сентября. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
