Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и трех городах

Во вторник, 26 сентября, специалисты Казгидромета прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха в столице и еще четырех городах, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждают, что в Астане, Алматы, Павлодаре, Атырау и Актобе во вторник, 26 сентября, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Накануне специалисты сообщили о штормовой опасности в 11 регионах Казахстана.