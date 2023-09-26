Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и трех городах

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и трех городах Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во вторник, 26 сентября, специалисты Казгидромета прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха в столице и еще четырех городах, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждают, что в Астане, Алматы, Павлодаре, Атырау и Актобе во вторник, 26 сентября, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Накануне специалисты сообщили о штормовой опасности в 11 регионах Казахстана.

Читайте также

Зачем министр энергетики Казахстана встречался с главой МАГАТЭ
Быть или не быть АЭС в Казахстане? Зачем глава Минэнерго встречался с главой МАГАТЭ
улицу перекроют из-за ремонта дороги
В Алматы частично перекроют улицу до 1 октября
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана
Сауле Маликова
Казгидромет Астана Актобе Алматы Атырау Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Церемония награждения дзюдоистов на Азиаде стала причиной скандала
Церемония награждения с участием казахстанского дзюдоиста стала причиной скандала
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления