События

Реформировать госсектор поручил Токаев: Продолжают необоснованно плодиться

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:08 Фото: akorda.kz
Во время Послания народу Казахстана 8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уже много лет не сходит с повестки задача снижения роли государства в экономике.

"Государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий. В стране уже насчитывается почти 25 тысяч организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике. Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате", – заявил президент.

В связи с этим он поручил Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с Правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора.

"... Если потребуется, готов издать соответствующий Указ. Кроме того, Правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент дал поручения правительству и акиматам в связи с ситуацией на границе
События
12:23, Сегодня
Президент дал поручения правительству и акиматам в связи с ситуацией на границе
В финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать БВУ – Послание-2025
События
12:05, Сегодня
В финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать БВУ – Послание-2025
Токаев: Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС
События
11:41, Сегодня
Токаев: Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС
