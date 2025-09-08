Реформировать госсектор поручил Токаев: Продолжают необоснованно плодиться

Во время Послания народу Казахстана 8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, сообщает Zakon.kz.

По его словам, уже много лет не сходит с повестки задача снижения роли государства в экономике.

"Государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий. В стране уже насчитывается почти 25 тысяч организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике. Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате", – заявил президент.

В связи с этим он поручил Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с Правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора.

"... Если потребуется, готов издать соответствующий Указ. Кроме того, Правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

