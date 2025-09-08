Токаев предложил реформировать Парламент в однопалатный

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана предложил рассмотреть вопрос реформы Парламента, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о переходе к однопалатному Парламенту.

"Уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы поделиться соображениями о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта. Речь идет о парламентской реформе", – начал глава государства.

Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

"Мы взяли курс на строительство Справедливого Казахстана, построение открытого, честного диалога власти и граждан в духе "слышащего государства". В ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации государства на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". События последних лет в нашей стране и даже за ее пределами показали правильность такого курса. Но стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколений. В начале года в своем большом интервью газете "Ана тілі" я сказал, что реформы – это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного запроса", – продолжил президент.

Он отметил, что в Казахстане тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум 20 лет, в этом секрета нет. Актуальность вопроса не утрачена и по сей день.

"Поэтому, с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан, считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа. Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие 30 лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ", – сказал Токаев.

Он напомнил, что в течение 10 лет возглавлял Сенат.

"И эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента", – сказал президент.

Токаев предупредил, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна.

"Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам", – резюмировал глава государства.

