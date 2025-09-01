Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

В 17 областях Казахстана на 2 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 02-04 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер западный днем порывы 18 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что дождь с переходом в снег, заморозки -2°С и сильная жара до +38°С надвигаются на Казахстан.