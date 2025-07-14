Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник

В 17 областях Казахстана на 15 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на юге области Абай ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, на юге области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается гроза, днем град. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на западе, юге области 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В регионе ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +33+38°С до +36+41°С, на юге области до очень сильной жары +43°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на горных перевалах 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 37-градусная жара идет в Алматы.