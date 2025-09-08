#АЭС в Казахстане
Общество

Резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане 9 сентября

вид из окна, капли дождя, деревья, строения, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:15 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 9 сентября 2025 года, ожидаются дожди с грозами, местами сильные, град, усиление ветра, туман. О резком ухудшении погоды рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода преимущественно без осадков ожидается на западе страны.

"Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики – сильный дождь, град, шквал... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре Казахстана в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на западе, северо-востоке, юго-востоке Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юго-западе, востоке Актюбинской областей, на юге, востоке области Улытау.

На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками

Ранее синоптики предоставили прогноз на 9, 10 и 11 сентября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам. Из него следует, что Алматы и Астану зальет дождями, а Шымкент ожидает погода без осадков. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
