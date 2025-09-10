#АЭС в Казахстане
События

Информацию о "стрельбе на поражение" на границе прокомментировали в КНБ Казахстана

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 15:24 Фото: unsplash
В соцсетях появилась информация о том, в Жамбылской области пограничники открыли огонь по нарушителям госграницы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной утром 10 сентября 2025 года информации, "в Жамбылской области пограничники открыли огонь на поражение по нескольким нарушителям государственной границы Республики Казахстан. Есть раненые".

Редакция обратилась в Комитет национальной безопасности (КНБ) за комментарием. Там эту информацию опровергли.

"Не соответствует действительности", – ответили в ведомстве.

Между тем в другом источнике появилась информация о задержании пограничниками службы "Мерке" ночью 10 сентября троих мужчин, незаконно пересекавших границу. Двое из них якобы в розыске полицией Алматинской области, третий – иностранец. Редакция обратилась с запросом в КНБ по этой информации.

5 сентября Комитет национальной безопасности заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории Казахстана.

