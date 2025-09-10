Информацию о "стрельбе на поражение" на границе прокомментировали в КНБ Казахстана

В соцсетях появилась информация о том, в Жамбылской области пограничники открыли огонь по нарушителям госграницы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной утром 10 сентября 2025 года информации, "в Жамбылской области пограничники открыли огонь на поражение по нескольким нарушителям государственной границы Республики Казахстан. Есть раненые".

Редакция обратилась в Комитет национальной безопасности (КНБ) за комментарием. Там эту информацию опровергли.

"Не соответствует действительности", – ответили в ведомстве.

Между тем в другом источнике появилась информация о задержании пограничниками службы "Мерке" ночью 10 сентября троих мужчин, незаконно пересекавших границу. Двое из них якобы в розыске полицией Алматинской области, третий – иностранец. Редакция обратилась с запросом в КНБ по этой информации.

5 сентября Комитет национальной безопасности заявил об изъятии крупнейшей партии кокаина в истории Казахстана.