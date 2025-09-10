В Сети появились фотографии полицейских, которые спасли рабочих из смертельной ловушки

Утром в Семее возле здания областного суда трое сотрудников ТЭЦ спустились в канализационный люк, где двое из них потеряли сознание. На помощь первыми пришли сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК. Пресс-служба ДП региона опубликовала их фотографии, сообщает Zakon.kz

На кадрах старшина полиции Аслан Какенов, старший сержант Ерзат Баймулаев, старший сержант Айгерим Мухтарбекова и младший сержант Турсынбек Айтказы.

Старшина полиции Какенов оперативно принес лестницу, что позволило одному из мужчин выбраться наружу. Айгерим Мухтарбекова вызвала скорую помощь, обеспечив оперативное реагирование медиков.

Не дожидаясь спецслужб, старший сержант Ерзат Баймулаев, рискуя собственной жизнью, спустился в колодец, обмотав себя веревкой и надев противогаз. Его страховку сверху обеспечивали коллеги – Какенов и Айтказы. Благодаря их слаженным действиям из смертельной ловушки удалось поднять на поверхность двоих рабочих.

Спустя считанные минуты на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Несмотря на стресс и риск для собственной жизни, сотрудники специализированной службы охраны продолжили несение службы в здании суда", – резюмировали в полиции.

