Дождями зальет почти весь Казахстан: прогноз погоды на 11 сентября

В Казахстане в предстоящий четверг, 11 сентября 2025 года, ожидается дождливая погода. Об этом говорится в прогнозе, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода преимущественно без осадков ожидается на западе, юго-западе и юге страны.

"Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре республики – сильный дождь, град, шквал... По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов республики ожидается:

высокая пожарная опасность – на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юго-востоке Костанайской, на востоке области Улытау,

– на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юго-востоке Костанайской, на востоке области Улытау, чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской области, на юге области Улытау.

Материал по теме В Казахстане объявили о похолодании, граде и заморозках

О том, когда в Алматы придут дожди и какая погода ожидается в Астане и Шымкенте с 11 по 13 сентября 2025 года, можете узнать здесь.