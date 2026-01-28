#Казахстан в сравнении
События

Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 20:03 Фото: freepik
В 16 областях Казахстана на 29 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается временами туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ожидается временами туман.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных и предгорных районах области снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидаются небольшой снег, гололед. В центре, на юге, севере области туман, низовая метель. В Кызылорде ночью ожидается гололед, временами туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. В Туркестане ночью ожидаются снег, низовая метель. Временами гололед, туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 29 января 2026 года.

Елена Беляева
Елена Беляева
