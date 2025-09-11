Как Карагандинская область усиливает промышленный и транзитный потенциал

В Карагандинской области обсудили Послание президента и отчитались о принятых для реализации его поручений мерах, сообщает Zakon.kz.

Так, в регионе в ближайшие годы планируют реализовать 120 инвестиционных проектов, 29 из которых – до конца 2025-го. Ставку делают на горнодобывающую отрасль и переработку: работает завод горячего цинкования, запущено производство телевизоров и стиральных машин.

По словам акима области Ермаганбета Булекпаева, регион должен стать площадкой для внедрения передовых идей.

"Карагандинская область, известная как индустриальное сердце страны, должна находиться в числе лидеров в выполнении этих задач. У нас есть мощная промышленная база, квалифицированные кадры и значительный аграрный потенциал. Регион должен стать лабораторией будущего Казахстана, где соединятся традиционное производство и новые технологии, тяжелая промышленность и цифровые решения", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Регион активно привлекает инвестиции, продолжает аким. Для инвесторов действует центр обслуживания, работающий по принципу "одного окна". Вместе с тем новые проекты обеспечат свыше 20 тыс. рабочих мест.

Основной упор делается на машиностроение, производство резиновых и пластмассовых изделий и новые направления переработки. Также развивается геологоразведка, что позволит расширить минерально-сырьевую базу и запустить предприятия по переработке редкоземельных металлов.

1,6 трлн тенге инвестиций собираются привлечь для модернизации производства и внедрение новых технологий на предприятиях компании Qarmet.

Также регион активно взялся за реализацию другой задачи, поставленной главой государства, – укрепить транзитный потенциал страны и превратить ее в ведущий авиационный хаб Евразии.

В частности, начал работу торгово-логистический склад для электронной коммерции Teez. Его мощности позволяют обрабатывать до 27 млн заказов в год, что дает импульс развитию малого и среднего бизнеса.

Параллельно модернизируется аэропорт Сары-Арка, где формируется мультимодальный аэрохаб CargoHUB Karaganda.

Как пояснил первый заместитель акима области Азамат Тайжанов, транспортные проекты в регионе приобретают системный характер.

"По поручению президента прорабатывается создание мультимодального аэрохаба CargoHUB Karaganda и субзоны СЭЗ на территории аэропорта Сары-Арка, который в будущем станет ключевым центром международных грузоперевозок не только Казахстана, но и за его пределами. Начато строительство нового топливозаправочного комплекса. Завершается возведение вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты и модернизация аэропорта Балхаша. Все это позволит укрепить транзитный потенциал региона", – сообщил он.

Ожидается, что к 2030 году объем грузов через карагандинский аэропорт увеличится с 15 тыс. до 200 тыс. тонн в год.